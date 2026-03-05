За чотири роки чисельність металургів скоротилася вдвічі

За чотири роки від початку повномасштабного вторгнення чисельність персоналу гірничо-металургійного комплексу скоротилася майже вдвічі – із 122 тисяч працівників до 62 тисяч осіб.

Про це пише GMK Center.

Як розповів в інтерв'ю GMK Center голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький, протягом 2025 року середньооблікова чисельність працівників на підприємствах ФМУ зменшилася із 66 тисяч до 62 тисяч осіб.

"Тобто під час повномасштабного вторгнення чисельність персоналу галузі скоротилася майже вдвічі", – зазначив він.

Під час повномасштабного вторгнення було мобілізовано від 20% до 30% працівників компаній галузі.

За його словами, кадровий дефіцит – одна з основних проблем галузі сьогодні. На підготовку кваліфікованого фахівця потрібні роки навчання і практичного досвіду.

"Ми розуміємо і підтримуємо потребу держави в мобілізації персоналу, але об'єктивно нам часто немає ким замінити працівників, які стали на захист країни", – сказав Біленький.

За його словами, точну цифру назвати складно, але в середньому по галузі дефіцит становить приблизно 20%, що вже критично для сталої роботи підприємств.

Голова ФМУ розповів, що наразі можливість відстрочки від мобілізації через механізм бронювання сьогодні є основним стимулом для утримання ключових фахівців.

"Наші компанії активно працюють із необхідними фахівцями в статусі ВПО: допомагають із релокацією, орендою житла тощо. Завдяки цьому вдалося зберегти частину ключового персоналу, яка працювала на підприємствах, розташованих на ТОТ", – сказав Біленький.

У той же час, зараз із різних причин у простої перебувають Ferrexpo, Інгулецький ГЗК, КЗРК та інші.

"На Полтавському ГЗК ще в середині 2024 року працювало майже 4,5 тис. працівників, на Інгулецькому ГЗК – 3,7 тис. Не всі із цих працівників зараз повністю не зайняті, оскільки певні роботи для підтримки життєдіяльності підприємств усе одно потрібно виконувати", – розповів голова федерації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" вимушено зупиняє "Ливарно-механічний завод".

Раніше у компанії "Метінвест" повідомили, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.