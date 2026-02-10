Альтернативна енергетика: Рада ухвалила законодавчі зміни

Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Документ спрямований на стимулювання розвитку відновлюваної енергетики як одного з ключових пріоритетів державної політики та важливого елементу зміцнення енергетичної безпеки України в умовах воєнних загроз.

У повідомленні зазначено, що законопроєкт розроблено для досягнення цілей Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року та Національного плану дій з відновлюваної енергетики, а також з урахуванням європейських підходів.

Серед ключових положень – продовження дії "зелених" аукціонів до 2034 року, впровадження нових фінансових інструментів підтримки проєктів ВДЕ, удосконалення системи гарантій походження електроенергії та створення більш конкурентних умов для інвесторів.

"Прийняття закону сприятиме інтеграції України до енергетичного ринку ЄС, розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищенню стійкості енергосистеми", – зазначили у комітеті ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо:

Раніше комітет з питань енергетики розглянув у проєкт закону про внесення змін до законодавства для удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Уряд удосконалив механізм отримання держпідтримки домогосподарствами, які встановлюють генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел.

Міністерство розвитку громад та територій України та Програма розвитку ООН (ПРООН) підписали фінансову угоду, що дає старт програмі "Рішення у сфері відновлюваної енергії". Ініціатива загальною вартістю 16,5 млн євро передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об'єктах соціальної інфраструктури: школах, лікарнях, дитячих садках.

У липні повідомлялося, що сонячна енергетика вперше стала найбільшим джерелом електроенергії в Європейському союзі, випередивши атомну, вітрову та вугільну.