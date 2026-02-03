Фонд держмайна виставив на аукціон спиртзавод на Чернігівщині

Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс держпідприємства "Крисківський спиртовий завод", який знаходиться у Чернігівській області.

Про це йдеться в повідомленні ФМДУ.

Спиртзавод включає: 72 одиниці нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) та інфраструктури (ставок, цистерни, силоси, огородження, мережі електро-, газо-, водопостачання та відведення тощо).

Площа єдиного майнового комплексу – 11930 кв. м.

Аукціон заплановано на 17 лютого. Стартова ціна - 3,1 млн грн.

Спиртзавод знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Криски, вул. Заводська, 1.

