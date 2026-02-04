ФДМУ виставив на приватизацію науково-дослідний інститут у Києві

Фонд держмайна проведе онлайн-аукціон з приватизації "Науково-дослідного інституту "Оріон" у Києві.

Про це йдеться на сайті Фонда державного майна

ФДМУ оголосив проведення аукціону з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон", торги пройдуть в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Аукціон відбудеться 17 лютого, стартова ціна – 42 482 881 гривня без ПДВ.

Об'єкт базується на двох локаціях у столиці, підприємство займає 5 земельних ділянок загальною площею 4,1413 га, у "Оріоні" працює 83 особи.

"Основний вид діяльності – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Номенклатура продукції та послуг: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних робіт", – говориться у повідомленні.

Відомо, що раніше "Оріон" створював електронні прилади для радіолокаційних станцій, систем зв'язку та навігації.

До складу об'єкта приватизації входять 38 одиниць нерухомого майна загальною площею 38 631,7 м² (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди, а також інфраструктура (мости, огорожі, майданчики для стоянки), десять одиниць техніки тощо.

На території об'єкта знаходяться два сховища цивільного захисту, які не підлягають приватизації, діє 17 договорів оренди на площу 2329,35 м².

Згідно з умовами продажу покупець зобов'язаний погасити заборгованість з заробітної плати, перед бюджетом та не допустити звільнення працівників впродовж 6 місяців.

27 серпня 2024 року уряд передав весь майновий комплекс НДІ "Оріон" від Міністерства освіти і науки до Фонду державного майна. З 31 березня 2025 року "Оріон" внесли зміни до переліку об'єктів малої приватизації.

