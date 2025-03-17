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У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною не працюватиме митний контроль: який період

Альона Кириченко — 17 березня, 14:49
У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною не працюватиме митний контроль: який період
Getty Images

18 березня у пункті пропуску "Косино – Барабаш", що на українсько-угорському кордоні проводитимуться роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що з 12:00 до 16:00 год у пункті пропуску з української сторони буде відсутнє електропостачання та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів.

В Держмитслужбі закликали громадян врахувати цю інформацію та, за можливості, скористатися іншими міжнародними переходами.

Нагадаємо:

У пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" на словацько-українському кордоні з 17 по 19 березня частково обмежено рух вантажного транспорту.

Держмитслужба Кордон

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