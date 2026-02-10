Мінфін почав готувати бюджетну декларацією на 2027-2029 роки

Міністерство фінансів розпочало роботу над бюджетною декларацією на 2027-2029 роки, яка стане підґрунтям для формування проєкту закону про держбюджет України на 2027 рік.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"Міністерство фінансів України розпочало підготовку Бюджетної декларації на 2027-2029 роки – ключового середньострокового документа, який стане підґрунтям для формування проєкту закону про Державний бюджет України на 2027 рік", – говориться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що процес здійснюється відповідно до карти бюджетного процесу у 2026 році, яка визначає послідовність кроків та граничні строки ухвалення бюджетних рішень.

Міністерство уже підготувало та надіслало лист головним розпорядникам коштів державного бюджету щодо підготовки проєкту бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Від ГРК буде отримано інформацію, необхідну для визначення базового обсягу видатків та розрахунку середньострокових бюджетних показників.

Відповідно до карти бюджетного процесу, на початку березня 2026 року Мінфін опрацює ключові макроекономічні та соціальні параметри на 2027–2029 роки, зокрема макроекономічний прогноз, показники економічного розвитку, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу.

Також враховуватимуться прогнозні показники доходів бюджету, параметри фіскальної політики, граничні обсяги видатків і надання державних гарантій.

Упродовж квітня-травня 2026 року передбачено отримання та опрацювання бюджетних пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету, проведення погоджувальних нарад та уточнення середньострокових бюджетних показників.

До середини травня проєкт бюджетної декларації на 2027-2029 роки буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України, а до початку червня – внесено до Верховної Ради.

Карта бюджетного процесу також визначає подальші етапи підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік – від доведення у липні 2026 року граничних показників видатків до головних розпорядників коштів і формування бюджетних запитів до подання урядом проєкту закону про держбюджет на 2027 рік до Верховної Ради України до 15 вересня.

Нагадаємо:

У червні минулого року уряд затвердив Бюджетну декларацію 2026–2028. Документ визначає пріоритети бюджету, два сценарії безпеки та зобов'язання перед партнерами.

Раніше повідомлялося, що Бюджетна декларація на 2025-2027 рр., яка була схвалена урядом, передбачає розроблення додаткового пакета заходів по податкам, відновлення Дорожнього фонду.

Роботу з підготовки Бюджетної декларації на 2023 – 2025 роки Міністерство фінансів розпочало у лютому 2022 року.