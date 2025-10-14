Пункти автофіксації порушень принесли державі 95 мільйонів гривень

За дев’ять місяців 2025 року завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації WIM адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті сплачено до бюджету більш ніж 95 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"За цей період працівниками Укртрансбезпеки складено 4 345 постанов на порушників. Найбільше порушень система зафіксувала в Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", – говориться у повідомленні.

Загалом за чотири роки функціонування автофіксації до бюджету надійшло понад 591 мільйон гривень.

"Це не лише додаткові кошти, а й збереження сотні кілометрів доріг. Адже система фіксує перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню автошляхів і мостів", – зазначили у агентстві.

Система Weigh-in-Motion контролює перевищення допустимої ваги вантажівок, що дозволяє запобігти руйнуванню автошляхів і мостів. Габаритно-ваговий контроль відбувається за допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, завдяки яким система WIM визначає вагу автомобіля.

Камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки транспортних засобів. Дані про порушення передаються та опрацьовуються в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

"Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів, запровадженій Агентством відновлення, вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора та ефективно запобігати руйнуванню доріг", – говорться у повідомленні.

