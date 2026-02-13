Автоматичний ваговий контроль: у січні порушники сплатили понад 6 мільйонів гривень
У січні цього року завдяки роботі системи габаритно-вагового контролю WIM (зважування під час руху) до бюджету сплачено 6 296 209 гривень.
Про це повідомляють у Агентстві відновлення.
Найбільше порушень система зафіксувала у Дніпропетровській (28), Харківській (26) та Полтавській областях (21).
Система WІM (Weigh-in-Motion) дозволяє збирати інформацію про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу.
Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних "Укртрансбезпеки".
"Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактору", – говориться у повідомленні.
"Це не лише додаткові кошти, а й збереження сотні кілометрів доріг. Адже система фіксує перевищення допустимої ваги вантажівок, що запобігає пошкодженню автошляхів і мостів", – наголошують у агентстві.
Нині 103 майданчики зважування в русі перебувають на різних стадіях облаштування, частину з яких було зруйновано внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій через військову агресію Росії.
Наразі облаштовано 62 майданчики WIM до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень.
У 2025 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію трьох майданчиків WIM, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо:
За дев'ять місяців 2025 року завдяки роботі пунктів автоматичної фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті сплачено до бюджету більш ніж 95 мільйонів гривень.