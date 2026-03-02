У лютому ДТЕК повернув світло для понад 1,8 мільйона родин

У лютому після російських ударів по енергетиці холдингу ДТЕК довелося відновлювати електроенергію майже 1,5 тис. населених пунктів, світло повернули для понад 1,8 млн родин.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Лютий став одним із найважчих місяців цієї зими. Морози, масовані атаки та руйнування інфраструктури стали серйозним викликом для енергетиків. Попри це ми щодня повертали світло в домівки", – говориться у повідомленні.

За місяць вдалося заживити майже 1,5 тис. населених пунктів. Світло повернули для понад 1,8 млн родин.

Так, на Одещині світло повернули для 647,2 тис. родин, на Донеччині — для 584,1 тис. осель, на Дніпропетровщині — для 346,3 тис. домівок.

На Київщині світло повернули для 227,2 тис. родин, у Києві заживили 15,3 тис. осель.

