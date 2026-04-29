Дві дочірні компанії ДТЕК змінюють правову форму: що це означає

ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі змінюють організаційно-правову форму з приватних акціонерних товариств (ПрАТ) на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Про це пише ExPro.

ДТЕК Київські електромережі є оператором системи розподілу, який працює в Києві та обслуговує понад 1,2 млн клієнтів. За рік компанія передає понад 8,9 млрд кВт-год електроенергії.

ДТЕК Київські регіональні електромережі є оператором системи розподілу, який працює в Київській області та обслуговує 980 тис. побутових клієнтів і 28 тис. бізнес-клієнтів. За рік передає понад 6 млрд кВт-год.

"Таке рішення допоможе оптимізувати фінансові і адміністративні витрати, а також підвищить швидкість прийняття управлінських рішень, що критично важливо в умовах війни", – зазначають у ДТЕК.

Для клієнтів, кредиторів та співробітників компанії перехід на іншу організаційно-правову форму не передбачає жодних змін у зобов'язаннях чи умовах співпраці. Компанія і надалі виконувати свої зобов'язання – надаватиме послуги з розподілу електроенергії та посилювитме електромережі.

Перетворення передбачає дотримання ряду процедур, тож процес триватиме декілька місяців.

Нагадаємо:

