У Львові почали тестувати швейцарські трамваї

У Львові почали тестувати трамваї, які місто отримало від Швейцарії.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Стартували тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які місто отримало від швейцарського кантону Базель-Ланд. Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі "без пасажирів", – говориться у повідомленні.

"Паралельно розпочалося навчання водіїв, які опановують керування новою для міста моделлю транспорту. Кожен водій має провести за кермом не менше 40 годин у тестовому режимі, перш ніж вийти на маршрут з пасажирами", – повідомили у ЛКП "Львівелектротранс".

Перед виходом на лінії трамваї потребували додаткового переобладнання: у Швейцарії вони здебільшого курсували на виділених коліях, тоді як у Львові рухатимуться у загальному транспортному потоці. "Львівелектротранс" доукомплектував їх покажчиками поворотів, стоп-сигналами, габаритними вогнями та іншими елементами безпеки.

"Планується, що перші трамваї на маршрути з пасажирами зможуть виїхати до кінця серпня. Загалом за проєктом Львів отримає 23 трамваї Schindler Be 4/8 та 10 вагонів-донорів від компанії Baselland Transport. Наразі ж у депо вже прибули 18 довгих та 4 короткі вагони", – говориться у повідомленні.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). Раніше місто отримало 11 трамваїв моделі Vevey від бернської компанії Bernmobil

