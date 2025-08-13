Во Львове начали тестировать швейцарские трамваи

Во Львове начали тестировать трамваи, которые город получил от Швейцарии.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

"Стартовали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые город получил от швейцарского кантона Базель-Ланд. Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме "без пассажиров", - говорится в сообщении.

"Параллельно началось обучение водителей, которые осваивают управление новой для города моделью транспорта. Каждый водитель должен провести за рулем не менее 40 часов в тестовом режиме, прежде чем выйти на маршрут с пассажирами", - сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс".

Перед выходом на линии трамваи нуждались в дополнительном переоборудовании: в Швейцарии они в основном курсировали на выделенных путях, тогда как во Львове будут двигаться в общем транспортном потоке. "Львовэлектротранс" доукомплектовал их указателями поворотов, стоп-сигналами, габаритными огнями и другими элементами безопасности.

"Планируется, что первые трамваи на маршруты с пассажирами смогут выехать до конца августа. Всего по проекту Львов получит 23 трамвая Schindler Be 4/8 и 10 вагонов-доноров от компании Baselland Transport. Сейчас же в депо уже прибыли 18 длинных и 4 коротких вагона", - говорится в сообщении.

Проект "Бернские и базельландские трамваи для Львова" реализуется при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). Ранее город получил 11 трамваев модели Vevey от бернской компании Bernmobil

Напомним:

Ранее сообщалось, что с баланса ЛКП "Львовэлектротранс" спишут 15 старых трамваев из-за непригодности для дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что исполком Львовского городского совета на заседании 16 мая утвердил проект реконструкции улицы Миколайчука со строительством трамвайной колеи.

Французское агентство развития (AFD) выделяет Львову 5 млн евро на реконструкцию части ул. Миколайчука, возле центра UNBROKEN, и обустройство там основы для будущей трамвайной колеи.