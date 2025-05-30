Цього року у Мукачеві запустять три торговельно-розважальних центри

У найближчі роки будівництво торговельно-розважальних центрів буде зосереджено на невеличких об'єктах здебільшого на західній Україні.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Так, протягом 2025 року у Мукачеві Закарпатської області з населенням 85 тисяч відкриють три нові торговельно-розважальні центри.

А загалом цього року в різних регіонах України відкриються щонайменше п’ять нових торгових центрів. На 2026-2027 роки планується запуск ще семи, говориться у статті.

За словами голови Української ради торговельних центрів Максима Гаврюшина, у найближчі роки будівництво ТРЦ буде зосереджено на невеличких об'єктах здебільшого на західній Україні.

За його словами, з одного боку, на великі ТРЦ бракує фінансування під час війни, з іншого боку малі, але зручні об'єкти цілком задовільняють попит на професійні торговельні площі у невеликих містах. Загальна площа мукачівських об'єктів невелика — приблизно 40 тисяч кв. метрів, це неспівставно з київськими ТРЦ.

Проте важливо, що це будуть перші професійні торгові площі у невеликому містечку, який втім має чималий туристичний потік. Окрім того, Закарпаття б'є рекорди будівельної активності в Україні третій рік поспіль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що сукупний дохід будівельних компаній-лідерів за даними Індексу Опендатабота 2025 сягнув 49,49 млрд грн, що на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза — до 3,09 млрд грн.

Левова частка доходу топу припадає на 5 компаній, що спеціалізується на будівництві доріг: 75% або 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель. Їхній внесок — 20% доходу.

Також повідомлялося, що у Хмельницької області завершили будівництво нового комплексу з виробництва спецпричепів для перевезення негабаритних вантажів. Обсяг інвестицій склав $8 млн.

Також повідомлялося, що Верховний Суд скасував рішення виконкому Львівської міськради, яке дозволяло будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Тернопільській у Львові. Згідно з висновком Верховного Суду, заявлений компанією-забудовником намір забудови ділянки не відповідав вимогам генерального плану Львова, а тому виконком міськради не мав права видавати МУО для такого будівництва.