Бізнесмен Кріппа отримає ділянку під забудову у центрі Києва

Інвестиційний фонд "АРС Кепітал" бізнесмена Максима Кріппи купує контрольний пакет корпоративних прав ТОВ "Грааль", яке володіє земельною ділянкою у центрі Києва.

Про це стало відомо з пресрелізу "АРС Кепітал".

"Інвестиційний фонд "АРС Кепітал" розпочинає процес придбання ТОВ "Грааль": новий етап розвитку центру столиці", – говориться у повідомленні.

Інвестиційний фонд офіційно повідомив про наміри щодо придбання контрольного пакета корпоративних прав ТОВ "Грааль".

Компанія звернулася до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію, що є необхідним етапом для укладання угоди у повній відповідності до вимог чинного законодавства.

АМКУ повідомив, що надав дозвіл АТ ЗНВКІФ "АРС Кепітал" на набуття контролю над ТОВ "Грааль".

Як говориться у пресрелізі "АРС Кепітал", фінансування запланованої угоди здійснюватиметься виключно за рахунок власних коштів інвестиційних структур, без залучення бюджетного фінансування.

Об'єкти нерухомості та земельні ділянки, які планується придбати, розташовані в районі Європейської площі та вулиць Хрещатик і Михайла Грушевського.

"Протягом тривалого часу ця територія перебувала у стані "замороженого" девелоперського проєкту. Потенційний інвестор ставить за мету трансформувати цю зону в сучасний, функціональний простір, що відповідає статусу європейської столиці", – говориться у повідомленні.

"Безумовним пріоритетом проєкту є розвиток інфраструктури центру міста та забезпечення комфорту містян. Концепція передбачає не лише будівництво офісно-готельного комплексу "Столичний", а й масштабну реконструкцію прилеглих територій", – додали у компанії.

Ключовими елементами оновленої локації мають стати багаторівневий підземний паркінг, сучасні пішохідні переходи та оновлення Європейської площі (приведення прилеглих територій до єдиного архітектурного та естетичного стандарту), зазначено у повідомленні.

"Ми розуміємо відповідальність роботи з історичним центром міста, тому наразі фокусуємося на ретельному опрацюванні технічних та концептуальних параметрів проєкту, щоб інтегрувати його в сучасну екосистему Києва", – зазначають в "АРС Кепітал".

ТОВ "Грааль" — компанія-девелопер, що володіє правами на реалізацію інвестиційного проєкту в районі Європейської площі у Києві.

У 2024 році Державна інспекція архітектури та містобудування 13 серпня видала дозвіл на будівництво офісно-готельного комплексу "Столичний" на Хрещатику.

Повідомлялося, що замовником будівництва буде ТОВ "Грааль", бенефіціари компанії – Ігор Ніконов (KAN Development), Офер Керзнер (City Capital Group) і Олег Гавриляк.

У 2003 році Київська міськадміністрація визнала цю фірму переможцем інвестиційного конкурсу на реконструкцію Європейської площі з будівництвом комплексу нежитлових приміщень і облаштуванням підземного простору під Хрещатиком.

Центральним елементом проєкту реконструкції мало стати будівництво хмарочоса – офісно-готельного комплексу "Столичний" на кілька десятків поверхів.

Ці плани призвели до протесту громадськості, оскільки земельна ділянка розташована в межах історичного ареалу пам'ятки містобудування місцевого значення "Вулиця Хрещатик" і частково в межах буферної зони об'єкта ЮНЕСКО.

У 2021 році Київська міська рада проголосувала за поновлення Граалю договору оренди земельної ділянки на вулиці Хрещатик, 5 і передання сусідньої земельної ділянки на вулиці Грушевського, 4б під забудову.

Тоді депутатам демонстрували передпроєктні зображення, в яких про будівництво хмарочоса вже не йшлося.

КІФ "АРС Кепітал" – інвестиційна компанія, що спеціалізується на стратегічних інвестиціях у нерухомість та технологічні сектори. Максим Кріппа є також власником БЦ "Парус" і готелю "Україна".

Нагадаємо:

Власник бізнес-центру Парус, готелю "Україна" та кіберспортивної команли NAVI Максим Кріппа став власником 75% частки у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).

Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа та Група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.