В Кривому Розі ліквідували три нелегальні АЗС

Бюро економічної безпеки викрило та припинило діяльність трьох нелегальних автозаправних станцій у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"АЗС працювали у різних районах міста. Реалізовували бензин, дизельне пальне та скраплений газ. Усю продукцію продавали без сертифікатів якості та документів про походження. Жодна із заправок не мала ліцензій на реалізацію підакцизних товарів", – уточнили в БЕБ.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 3,3 тис. літрів бензину, 7,8 тис. літрів дизельного пального, ємність зі скрапленим газом, 7 резервуарів для зберігання пального, паливороздавальні колонки з пістолетами, кошти, отримані від незаконної діяльності, та планшет. На вилучене майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває.

Йдеться, що загалом на Дніпропетровщині у березні детективи БЕБ припинили діяльність семи нелегальних АЗС: двох у Дніпрі, двох у Павлограді та трьох у Кривому Розі.

