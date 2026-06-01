В Росії заборонили експорт авіаційного палива

Уряд РФ ввів до 30 листопада заборону на вивезення з країни авіаційного палива.

Про це повідомляє пропагандиське агентство "РИА новости".

"Новою постановою введено тимчасову заборону на вивезення з Росії палива для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах. Обмеження діятиме до 30 листопада 2026 року включно", - йдеться в повідомленні уряду агресора.

Метою ухвалення рішення назвали забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку.

Водночас паливо, що росія мала поставити за міжнародними угодами, вивозити дозволяють.

В Росії вже діє заборона на вивезення бензину для виробників – з 2 квітня до 31 липня – та заборона на експорт бензину і дизельного палива для невиробників, з початку року до 31 липня.

Нагадаємо:

На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.