У КМДА розповіли про пошкодження Південного мосту

У Києві на Південному мосту тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, після відновлення руху поїздів від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір" фахівці відновлюють інженерні мережі метрополітену.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Південний міст у столиці України був пошкоджений внаслідок ворожої атаки 27 жовтня.

"Зафіксовано пошкодження елементів мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій", – розповіли у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" уже виконують першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на ділянках, які за висновками Національного інституту розвитку інфраструктури не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень.

"Працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв'язку і відновили рух поїздів на лівобережній ділянці метрополітену від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір", – говориться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.

Фахівці комунальних підприємств цілодобово працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У департаменті зазначають, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом, тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди.

Так, паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей.

Акт обстеження мостової споруди від Національного інституту розвитку інфраструктури, у якому будуть відображені результати динамічних випробувань, геодезичного контролю деформацій та оцінки технічного стану конструкцій, планують отримати на початку наступного тижня.

Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мостової споруди та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Нагадаємо:

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.

Як повідомлялося, у Києві після російського удару в ніч на 27 жовтня не курсують поїзди метро між станціями "Славутич" і "Червоний хутір", зелена лінія працює на ділянці "Сирець" – "Видубичі".

Через те, що Південний міст у Києві тимчасово перекрили після російської атаки, водії мають поки рухатися альтернативними маршрутами, при чому для легкових авто та для вантажівок вони різні.

Також повідомлялося, що у Києві будуватимуть переправи через Дніпро, а фахівці профільних установ тим часом напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через річку Дніпро.