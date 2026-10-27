У Києві перекрили Південний міст через пошкодження балістикою

Українська правда

Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, КМДА

Пряма мова Кличка: "Влучання в Південний міст. Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітена".

Деталі: Через пошкодженння наземної інфраструктури метрополітену рух поїздів обмежували на "червоній" і "зеленій" лініях. Однак згодом рух "червоною гілкою" повністю відновили.

Оновлено: На "зеленій гілці" метро наразі курсує лише між станціями "Сирець" – "Видубичі". Рух між станціями "Осокорки" – "Червоний Хутір" призупинили.

Крім того, вранці Патрульна поліція заявила, що Південний міст тимчасово перекрили для руху всього транспорту в обох напрямках.

Також КМДА повідомила про зміни в роботі наземного громадського транспорту через обмеження метро.

Передісторія: