У Києві перекрили Південний міст через пошкодження балістикою
Під час атаки на Київ уночі 27 жовтня російська ракета влучила у Південний міст, внаслідок чого його тимчасово перекрили для руху транспорту.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, КМВА, КМДА
Пряма мова Кличка: "Влучання в Південний міст. Пошкоджена на ньому й інфраструктура метрополітена".
Деталі: Через пошкодженння наземної інфраструктури метрополітену рух поїздів обмежували на "червоній" і "зеленій" лініях. Однак згодом рух "червоною гілкою" повністю відновили.
Оновлено: На "зеленій гілці" метро наразі курсує лише між станціями "Сирець" – "Видубичі". Рух між станціями "Осокорки" – "Червоний Хутір" призупинили.
Крім того, вранці Патрульна поліція заявила, що Південний міст тимчасово перекрили для руху всього транспорту в обох напрямках.
Також КМДА повідомила про зміни в роботі наземного громадського транспорту через обмеження метро.
Передісторія:
- Ввечері 26 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого одна людина загинула і 10 постраждали.
- Вночі 27 жовтня РФ знову обстріляла столицю балістикою, в Подільському районі влучили в адміністративну будівлю.