Через наслідки удару РФ у Києві перекрили рух у кількох районах, транспорт курсує зі змінами

Українська правда

Через наслідки масованого ворожого обстрілу 2 липня у кількох районах столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту. Громадський транспорт у четвер курсуватиме зі змінами

Джерело: патрульна поліція, КМДА

Деталі: За даними патрульних, рух перекрито:

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою в напрямку провулка Ігоря Качуровського);

провулком Ігоря Качуровського (від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської);

вулицею Новодарницькою (від перехрестя з вулицею Санаторною в напрямку вулиці Вересневої);

вулицею Вересневою (від перехрестя з вулицею Юрія Шевельова в напрямку вулиці Юрія Литвинського);

проспектом Берестейським (від перехрестя з вулицею Грушецькою до перехрестя з вулицею Гарматною);

бульваром Тараса Шевченка (від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка);

проспектом Берестейським (від станції метро "Нивки" до перехрестя з вулицею Олександрівською);

вулицею Марка Вовчка (від перехрестя з вулицею Семена Скляренка);

вулицею Іоанна Павла ІІ (від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця);

вулицею Вербовою (від перехрестя з вулицею Добринською в напрямку вулиці Куренівської).

За даними столичної влади, через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:

тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Додатково організовано рух автобусів за маршрутами:

трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний";

тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

У зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано:

вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.

Киян та гостей столиці просять врахувати відповідні зміни.

Що передувало: В ніч на 2 липня Київ зазнав чергової масованої комбінованої атаки РФ. Є пошкодження цивільної інфраструктури в кількох районах. Станом на 9 ранку відомо про 13 загиблих та ще 56 постраждалих, 7 людей дістали живими з-під завалів. З даними МВС, кількість постраждалих, на жаль, зростатиме.