Через наслідки удару РФ у Києві перекрили рух у кількох районах, транспорт курсує зі змінами
Через наслідки масованого ворожого обстрілу 2 липня у кількох районах столиці поліція тимчасово перекрила рух транспорту. Громадський транспорт у четвер курсуватиме зі змінами
Джерело: патрульна поліція, КМДА
Деталі: За даними патрульних, рух перекрито:
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою в напрямку провулка Ігоря Качуровського);
- провулком Ігоря Качуровського (від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської);
- вулицею Новодарницькою (від перехрестя з вулицею Санаторною в напрямку вулиці Вересневої);
- вулицею Вересневою (від перехрестя з вулицею Юрія Шевельова в напрямку вулиці Юрія Литвинського);
- проспектом Берестейським (від перехрестя з вулицею Грушецькою до перехрестя з вулицею Гарматною);
- бульваром Тараса Шевченка (від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка);
- проспектом Берестейським (від станції метро "Нивки" до перехрестя з вулицею Олександрівською);
- вулицею Марка Вовчка (від перехрестя з вулицею Семена Скляренка);
- вулицею Іоанна Павла ІІ (від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця);
- вулицею Вербовою (від перехрестя з вулицею Добринською в напрямку вулиці Куренівської).
За даними столичної влади, через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:
- тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;
- трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.
Додатково організовано рух автобусів за маршрутами:
- трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний";
- тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".
У зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів №№ 114,118 організовано:
вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.
Киян та гостей столиці просять врахувати відповідні зміни.
Що передувало: В ніч на 2 липня Київ зазнав чергової масованої комбінованої атаки РФ. Є пошкодження цивільної інфраструктури в кількох районах. Станом на 9 ранку відомо про 13 загиблих та ще 56 постраждалих, 7 людей дістали живими з-під завалів. З даними МВС, кількість постраждалих, на жаль, зростатиме.