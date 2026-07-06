Частина будинків у Києві без газу: аварійники ліквідовують наслідки обстрілу

Аварійні бригади АТ "Київгаз" ліквідовують наслідки чергового ворожого обстрілу в чотирьох районах столиці.

Про це інформує АТ "Київгаз".

Як повідомили у акціонерному товаристві, в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах Києва зафіксували пошкодження низки житлових будинків і прибудинкових газових мереж.

Із міркувань безпеки мешканців аварійно-відновлювальні бригади АТ "Київгаз" тимчасово припинили розподіл газу до пошкоджених газифікованих будинків. Роботи з усунення наслідків атаки тривають.

Нагадаємо:

У ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. ППО знешкодила 363 цілі з 419 запущених. Є влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях.

На деяких ділянках залізниці у Київській області з безпекових міркувань обмежили рух поїздів, через що низка рейсів прямуватиме із затримкою за резервними маршрутами.

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки РФ в Україні зафіксували нові знеструмлення у шести областях.