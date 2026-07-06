Підготовка до зими: Кличко закликає невідкладно провести засідання РНБО

Київська міська влада закликає невідкладно зібрати Раду національної безпеки і оборони України з приводу втілення Комплексного плану стійкості столиці.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

Київ наполягає на невідкладному проведенні РНБО та розгляді на ній частини спільних з державою кроків щодо втілення комплексного плану стійкості столиці.

Комплексний план стійкості Києва був розроблений та представлений на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 3 березня, і РНБО наполягала, щоб план столиці затверджував голова КМДА, нагадав він.

Комплексний план стійкості Києва був ухвалений на сесії Київради, підписаний Київським міським головою і поданий в Раду національної безпеки і оборони України та Кабінет Міністрів України 10 березня.

"Відтоді ми тільки чуємо претензії, в яких немає конкретики, ходимо на наради, які не приносять результату задля співпраці", – обурюється столичний голова.

Домовленості щодо фінансування заходів плану 50/50,організаційних питань іправового врегулювання частини заходів держава не виконує, стверджує він.

"Останні ж заяви щодо нібито виділення Києву 10 млрд грн взагалі виглядають дивно, оскільки документального підтвердження цього Київ не отримав", – каже Кличко.

За його словами, столицявтілює заходи плану, першочергово — критично важливі для життя міста наступної зими, — в межах своїх можливостей. За кошти бюджету столиці, а також залучаючи іноземне і внутрішнє кредитування.

"Усі першочергові проєкти і необхідне фінансування та забезпечення для їх втілення Київ визначив, відкоригувавши план. Передав РНБО, уряду, Офісу Президента. Наголосив і на критичних моментах, які без держави вирішити сьогодні неможливо", – говориться у повідомленні.

Він додав, що столиця розраховує "на здоровий глузд долучених державних структур і нарешті конструктивну співпрацю".

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.