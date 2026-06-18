Уряд дав оцінку готовності Києва до опалювального сезону

Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону, столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади", – написала вона у Телеграм.

За її словами, "держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці".

Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення.

Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках.

"Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути", – повідомила вона.

Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду.

"З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборни України для прийняття необхідних рішень", – додала вона.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що держава, "постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди" і Агенство відновлення займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4, а будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання Київ має робити самотужки.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Президент Володимир Зеленський критикував владу Києва за відставання від графіка підготовки до зими.

У міністерстві розвитку заявляли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.