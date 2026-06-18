Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Уряд дав оцінку готовності Києва до опалювального сезону

Андрій Муравський — 18 червня, 12:44
Уряд дав оцінку готовності Києва до опалювального сезону
Телеграм Юлії Свириденко

Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону, столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади", – написала вона у Телеграм.

За її словами, "держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці".

Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення.

Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках.

"Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути", – повідомила вона.

Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду.

"З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборни України для прийняття необхідних рішень", – додала вона.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що держава, "постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди" і Агенство відновлення займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4, а будівництво когенерації, систем резервного живлення, системи резервного теплопостачання Київ має робити самотужки.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 млрд грн, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50/50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

Президент Володимир Зеленський критикував владу Києва за відставання від графіка підготовки до зими.

У міністерстві розвитку заявляли, що темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн (мінімальна потреба) на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.

Київ уряд Кличко Свириденко

Кличко

Уряд дав оцінку готовності Києва до опалювального сезону
Архітектура безвідповідальності, або як здійснюється управління в Києві
Днями Київ отримає партію нових автобусів – Кличко

Останні новини