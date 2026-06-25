У "Київзеленбуді" викрили розкрадання на 3,5 мільйона гривень

У Києві викрили посадовців КО "Київзеленбуд", члени якої привласнили кошти, призначені на ремонт чотирьох столичних парків.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Київська міська прокуратура.

"Організував оборудку з бюджетними коштами колишній посадовець "Київзеленбуду" та власник компанії з озеленення територій. На початку 2024 вони налагодили механізм привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та благоустрій місць громадського відпочинку у столиці", – розповіли у поліції.

До реалізації схеми ділки залучили працівників комунального об'єднання, відповідальних за підготовку та перевірку кошторисної документації.

У 2024 році комунальне об'єднання підписало з приватним товариством договори на ремонт столичних парків.

Поліцейські задокументували чотири епізоди злочинної діяльності під час проведення робіт у парках "Радунка" у Дніпровському районі, "Нивки" у Шевченківському районі, а також у парках "Юність" та "Орлятко" у Солом'янському районі столиці.

За результатами проведених експертиз встановлено, що вартість окремих будівельних матеріалів у кошторисній документації була завищена у два, а подекуди й у три рази. Йдеться про гумову та гранітну плитку, щебінь, армуючі сітки, бортовий камінь та інші матеріали.

Найбільшу суму збитків правоохоронці зафіксували під час благоустрою парку "Нивки". Там учасники схеми привласнили майже половину від виділених на роботи коштів – понад 1,7 млн грн із передбачених бюджетом 3,9 млн грн.

Загалом лише за чотирма задокументованими епізодами сума підтверджених збитків перевищує 3,5 млн грн.

В рамках досудового розслідування про підозри у заволодінні бюджетними грошима у складі організованої групи повідомлено семи особам. Підозру вручили фактичному власнику приватного товариства, що постачало будівельні матеріали та виконувало роботи на території парків, який виступав організатором корупційної схеми.

Також підозру вручили колишньому заступнику генерального директора КО "Київзеленбуд", який забезпечив розробку кошторисної документації за завищеними цінами, якого слідство вважає співорганізатором схеми.

Крім того, підозри отримали заступник начальника управління КО "Київзеленбуд", провідний фахівець відділу кошторисної роботи КО "Київзеленбуд" і три працівники товариства- підрядника, що виконувало роботи.

Нагадаємо:

Одному із заступників генерального директора "Київзеленбуду" повідомлено про підозру – він не задекларував доходи та фінансові зобов'язання на 9,6 мільйона гривень.

У Києві керівнику комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей: 1,2 мільйона гривень сплатили приватній фірмі за рослини, які можна було отримати у міському розсаднику безоплатно.

У Києві вручили підозри двом службовим особам комунального об'єднання "Київзеленбуд", через яких зі столичного бюджету було сплачено 900 тисяч гривень за фіктивний ремонт парку.