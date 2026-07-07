ВАКС дозволив зняти браслет з ексвіцепрем’єра Чернишова

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суд задовольнив клопотання частково. Він вирішив не продовжувати обов'язок носити електронний браслет, тому найближчим часом з Чернишова знімуть браслет, зазначено у повідомленні.

Проте суд залишив зобов'язання повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора, суду, утримуватись від спілкування з підозрюваним бізнесменом Артуром Міндічем та ще низкою осіб, а також обов'язок здати закордонний паспорт.

У листопаді 2025 року Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в рамках операції "Мідас". Детективи задокументували передачу Чернишову понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою, нагадує ЦПК.

"Останню суму в 500 тисяч доларів передали вже дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ та САП в іншій справі", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

2 липня 2025 року ВАКС призначив Чернишову, якого підозрювали у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.

У липні минулого року "Українська правда" вперше розповіла про те, що квартиру друга президента Володимира Зеленського та співвласника студії "Квартал–95" Тимура Міндіча прослуховували НАБУ і САП.

10 листопада 2025 року стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у на той час міністра юстиції Германа Галущенка. Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі.