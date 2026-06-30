Зняла арешт з землі на майже 22 мільйона гривень: судитимуть держреєстраторку

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки, через дії якої з комунальної власності Львівської громади вибула земельна ділянка.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Йдеться про землі природно-заповідного фонду поблизу західної околиці Львова, загальною площею понад 2,7 га.

За даними слідства, підозрювана, знаючи про наявність у Державному реєстрі речових прав арешту вказаної земельної ділянки, накладеного Залізничним районним судом, безпідставно припинила його.

Підставою для цього вона вказала ухвалу Галицького районного суду, яка стосувалася скасування іншого арешту в межах іншого кримінального провадження, який взагалі не був зареєстрований у Державному реєстрі.

У подальшому жінка зареєструвала право власності на земельну ділянку за приватним товариством, яке здійснює діяльність у сфері транспорту.

Внаслідок таких дій Львівська територіальна громада втратила землі вартістю майже 22 млн грн, стверджує прокуратура.

Державній реєстраторці інкриміновано несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, умисне невиконання судового рішення та зловживання повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

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