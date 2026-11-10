У Києві та області тривають екстрені відключення

Екстрені відключення тривають у столиці України та у двох районах на Київщині.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Київ, Вишгородський і Бучанський райони Київщини: за командою Укренерго тривають екстрені відключення", – зазначено у повідомленні.

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадає ДТЕК і обіцяє інформувати у разі змін.

Як зазначив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов, ситуація з енергетикою на Київщині залишається складною. Аварійні відключення вимушено застосовуються також у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо:

Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у 6 областях, а у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині вимушено застосовуються аварійні відключення.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Напередодні росіяни пошкодили важливе енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, спричинивши масштабні відключення, які зачепили значну частину Дніпра та Кам'янського і критичну інфраструктуру.