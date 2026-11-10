Нові російські удари: знеструмлені споживачі у кількох областях

Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у 6 областях, у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Сумщині вимушено застосовуються аварійні відключення.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Росія продовжує прицільно атакувати українську енергосистему – ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазову інфраструктуру. Складною залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині, зазначив він.

Протягом доби ворог атакував енергооб'єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Але на ранок було відновлено електропостачання всім споживачам у цих регіонах.

Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго" та об'єктах операторів систем розподілу.

"Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги", – зазначив Некрасов.

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у м. Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За словами заступника міністра, у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Майже 55 тисяч абонентів на Донеччині залишились без газопостачання через пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.

Напередодні росіяни пошкодили важливе енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, спричинивши масштабні відключення, які зачепили значну частину Дніпра та Кам'янського і критичну інфраструктуру.