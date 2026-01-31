Енергосистема відновлюється: в "Укренерго" розповіли, в яких регіонах діють екстрені відключення

У Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях наразі застосовані аварійні відключення.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі залишається дуже високим.

"Енергосистема України наразі відновлюється після системної аварії, що відбулася внаслідок одночасного відключення високовольтних ліній між енергосистемами Румунії та Молдови та між Західною і Центральною частинами України", - розповіли в компанії.

Компанія закликає ккраїнців, у яких наразі є електроенергія, відтермінувати будь-які енергоємні процеси до періоду стабілізації ситуації в енергосистемі.

