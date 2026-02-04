У Києві світло повернули для ста тисяч родин

У Києві енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після чергових російських обстрілів, світло повернули для 100 000 родин.

Про це ДТЕК повідомляє у Телеграм.

"Київ: повернули світло для 100 000 родин після обстрілів. Лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень", – говориться у повідомленні.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованих атак.

"Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", – зазначили у компанії.

Нагадаємо:

У кількох регіонах застосували аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.

У ніч на 3 лютого під ударом росіян опинилось вісім областей України. Окупанти переважно обстрілювали енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок чого минулої доби у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях була значна кількість знеструмлених споживачів.