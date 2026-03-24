У Києві судитимуть посадовця: місто 4 роки сплачувало оренду землі замість орендаря

У Києві за службову недбалість судитимуть посадовця комунального закладу культури, через якого 1,9 мільйона гривень за оренду землі замість приватної компанії сплатили із столичного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника "Муніципального академічного камерного хору "Київ". Його обвинувачують у службовій недбалості.

Комунальний концертний заклад протягом понад 4-х років платив за землю, якою користувалась приватна компанія. Встановлено, що обвинувачений не вжив жодних заходів для усунення недоліків додаткової угоди до інвестиційної угоди, яка передбачала будівництво на ділянці комунального закладу по вул. Лабораторній офісного приміщення з паркінгом.

Згідно з угодою, оренду плату за землю мав сплачувати інвестор. Та згодом було підписано додаткову угоду до інвестиційного договору, в якій пункту про сплату оренди інвестором вже не було.

"Посадовець мав вжити заходів, щоб змінити цей пункт угоди та врегулювати питання оплати землі таким чином, щоб комунальне підприємство не платило за ділянку, якою не користується. Втім, жодних дій він не вчинив", – пояснює прокуратура.

Бюджету столиці було завдано матеріальної шкоди на майже 1,9 млн гривень – саме таку суму комунальне підприємство за кілька років сплатило за оренду землі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

"Водночас завдяки активній позиції сторони обвинувачення під час досудового розслідування інвестор відшкодував частину коштів, несплачених ним за оренду землі, а саме 1,71 млн грн", – говориться у повідомленні.

Разом з обвинувальним актом прокурором до суду скеровано цивільний позов на суму збитків, яку не відшкодовано.

