Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Пошкодження тепломережі на мосту Патона: її ремонтують, частина будинків без тепла

Віктор Волокіта — 22 березня, 11:41
Пошкодження тепломережі на мосту Патона: її ремонтують, частина будинків без тепла
На мосту Патона виявили пошкодження тепломережі
Getty Images

Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона та розпочинають ремонтні роботи.

Про це повідомили в КМДА.

22 березня о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара.

Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази.

"На час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт", - розповіли в КМДА.

Нагадаємо:

Як розповів перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов, міст Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.

5 березня в КМДА заявили, що міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов'язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Київ тепло

тепло

Пошкодження тепломережі на мосту Патона: її ремонтують, частина будинків без тепла
Останні новини