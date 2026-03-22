Пошкодження тепломережі на мосту Патона: її ремонтують, частина будинків без тепла

Фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі на мосту Патона та розпочинають ремонтні роботи.

Про це повідомили в КМДА.

22 березня о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара.

Через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази.

"На час ремонту тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт", - розповіли в КМДА.

Нагадаємо:

Як розповів перший віцепрезидент НАН Вячеслав Богданов, міст Патона у Києві досі лишається без належної уваги: корозія руйнує конструкції, і якщо не втрутитися, то за п'ять років може бути запізно.

5 березня в КМДА заявили, що міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов'язковим дотриманням раніше установлених обмежень.