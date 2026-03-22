Суд відібрав у підприємця ферму академії аграрних наук у Чернівцях

Господарський суд Чернівецької області зобов'язав підприємця Василя Котилева повернути приміщення для утримання великої рогатої худоби Національної академії аграрних наук у Чернівцях.

Про це свідчить рішення суду від 5 березня.

Йдеться про будівлю для утримання корів площею 969 кв. м, трансформаторну, будівлю кормоцеху площею 290 кв. м та силосну яму, які знаходяться у м. Чернівці по вул. Каштанова, 112- Г і входять до держпідприємства "Дослідне господарство "Центральне" Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Як встановила прокуратура, у 2024 році Держаудитслужба провела ревізію, і встановила, що ФОП Котилев веде у будівлі власну господарську діяльність, використовуючи її як ферму, де утримує велику рогату худобу. Хоча дозволи на таке використання приміщення не надавалися.

Як з'ясувалося, у 2016 році ліквідатор підприємства-банкрута ДП "Центральне" та Котилев уклали угоду про надання послуг щодо охорони, захисту та підтримання майна по вул. Каштанова, 112- Г. Тоді мова йшла про комплекс приміщень та споруд, до якого входили 5 корівників, адміністративний будинок, кормоцех, контрольно пропускний пункт, силосні та жомові ями, башта Рожновського тощо.

У листопаді 2023 року цей договір суд визнав нікчемним. Тобто упродовж кількох років державне майно використовувалося підприємцем без законних підстав.

В результаті суд зайняв сторону прокуратури та зобов'язав підприємця Котилева повернути приміщення та звільнити будівлю від великої рогатої худоби (корів), обладнання для корівників, техніки, кормів та інший інвентар, призначений для обслуговування ферми.

Нагадаємо:

Суд задовольнив позов прокуратури та повернув у державну власність понад 28 гектарів земель у прикордонній смузі на Харківщині.