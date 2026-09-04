Після атаки на нафтобазу у аеропорту Сочі обмежили заправку літаків

У аеропорту Сочі у Краснодарському краї авіакомпаніям обмежили заправку літаків після атаки ЗСУ на місцеву нафтобазу.

Про це пише російське видання "Верстка".

Воно посилається на відповідне повідомлення в системі аеронавігаційної інформації.

"Заправка в аеропорту Сочі здійснюється лише паливним оператором ТОВ "ЛУКОЙЛ" з технічних причин; авіакомпаніям необхідно підтвердити забезпечення заправки у цього оператора", — йдеться в повідомленні NOTAM.

"Обмеження введено з сьогоднішнього дня, 13:35 за МСК, до завтрашнього дня, 13:30 за МСК. Це повідомлення замінило попереднє, яке також було введено сьогодні; у ньому зазначалося, що заправка обмежена загалом у всіх паливних операторів", – говориться у повідомленні.

Також, за повідомленням Росавіації, для забезпечення безпеки польотів в аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.

Вночі оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що в Сочі та на території "Сіріус" відбивали масовану атаку БПЛА. Зокрема зазначалося, що сталося загоряння на території нафтобази, а в різних місцях знаходили уламки безпілотників.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що московські аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

1-го вересня повідомлялося про пожежу після атаки дронів у порту Усть-Луга в Ленінградській області.

В результаті атаки 26 серпня 2026 року Україна зупинила НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.