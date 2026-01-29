Мінекономіки хоче, щоб супермаркети Деснянського району Києва працювали цілодобово

Мінекономіки просить торговельні мережі підтримати мешканців Деснянського району міста Києва та організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів.

"Такі торговельні об'єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої", – говориться у повідомленні

З урахуванням високого рівня соціальної відповідальності торговельних мереж, супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень.

"Ми вдячні торговельним мережам за готовність підтримати мешканців столиці та фактично долучитися до системи життєстійкості міста. Така співпраця держави й бізнесу – приклад відповідального партнерства заради людей", – наголосив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла - вони будуть нерівномірні в різних районах.

У Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок, за добу тепло подали ще до 124 будинків.

Усередині січня повідомлялося, що низка супермаркетів у Києві та області призупинили роботу через відключення електроенергії.

Згодом у Мінекономіки заявили, що системних закриттів супермаркетів через відключення електроенергії немає, цю інформацію підтвердили керівники найбільших торговельних мереж України.