У Києві ліквідували багаторічну схему тіньового експорту деревини

У Києві Бюро економічної безпеки викрило схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що група підприємців упродовж кількох років скуповувала за готівку деревину невстановленого походження у фізичних осіб на території Києва та Київської області.

Щоб легалізувати продукцію, фігуранти використовували товарно-транспортні накладні ТТН-ліс, які купували в інших підприємств без фактичних операцій. Надалі ці документи подавали для отримання дозволів та експорту деревини за кордон.

У такий спосіб учасники схеми легалізували та намагалися незаконно експортувати дуб, ясен, сосну, березу та вільху, а також пиломатеріали й дрова у значних обсягах.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели 60 обшуків за місцями здійснення діяльності підприємств, в офісах та за адресами проживання фігурантів. Крім того, було упереджено незаконний експорт партії ділової деревини порід дуб та сосна. На вилучену продукцію суд наклав арешт.

Трьом особам повідомлено про підозру. Двом інкримінують замах на контрабанду лісоматеріалів та використання підроблених документів. Ще одному - пособництво у вчиненні зазначених злочинів.

Стосовно одного з фігурантів досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. До вилучених пиломатеріалів породи дуб буде застосовано спеціальну конфіскацію.

Нагадаємо:

