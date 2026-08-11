У Києві БЕБ та прокуратура повернули державі два причали на Подолі

У Києві державі повернуто два причали на березі Дніпра в Подільському районі загальною вартістю 22,7 млн грн: право власності на ці гідротехнічні споруди виявилося зареєстрованим за підробленими документами.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, а також Бюро економічної безпеки.

Як встановило слідство, у 2021 році посадовці приватної компанії за підробленими документами зареєстрували право власності на ці гідротехнічні споруди.

"Слідством встановлено, що керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконне оформлення права власності на розташовані у столиці гідротехнічні споруди", – повідомили у БЕБ.

Для державної реєстрації використали підроблені документи, на підставі яких об'єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією.

Директору компанії повідомили про підозру у протиправному заволодінні майном.

Під час досудового розслідування підозрюваний повернув причали у власність держави.

Наразі розслідування завершено. Прокурори Київської міської прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть двох підприємців, які незаконно заволоділи річковим причалом "Укрзалізниці" у Дніпровському районі столиці та збудували поруч із ним базу відпочинку.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.