У Китаї зростає безробіття на тлі війни у Ірані та розвитку ШІ

На ринку праці Китаю фіксують зростання безробіття, яке спричинили сезонні фактори, війна в Ірані та ширше застосування штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg.

Свіжа офіційна статистика, опублікована цього тижня, показала, що в березні рівень безробіття серед осіб віком від 25 до 29 років зріс до 7,7%.

Це більше, ніж 7,2% рік тому, і найвищий показник з часу, коли Національне бюро статистики понад два роки тому реформувало свої дані щодо зайнятості та почало розглядати цю вікову групу як окрему категорію.

Агентство пише, щоі дані додаються до ознак зростаючої кризи у Китаї із понад 700 мільйонами робочої сили Китаю — найбільшої у світі.

Минулого місяця загальний рівень безробіття несподівано зріс, а зростання заробітної плати було найповільнішим з кінця 2022 року.

Bloomberg пише, що тиск на ринок праці зазвичай посилюється напередодні китайського Нового року. А пізніший, ніж зазвичай, початок свят цього року, можливо, посилив негативні наслідки в березні. Тим не менш, все більшу роль відіграють й інші фактори.

Конфлікт на Близькому Сході, який триває вже восьмий тиждень, спричинив значні перебої в експорті енергоносіїв із Перської затоки, що призвело до хаосу в торговельних потоках і зниження прибутковості.

"Молоді люди, які шукають роботу, також змушені стикатися з тим, що Citigroup Inc. назвала "широким, але все ще поверхневим" впровадженням штучного інтелекту в Китаї — трансформацією, яка зрештою загрожує витісненням з ринку праці близько 70 мільйонів працівників у країні", – говориться у публікації.

Невизначеність щодо витрат, спричинена війною в Ірані, могла порушити плани з найму персоналу та призвести до погіршення показників ринку праці в березні, після того як у попередні місяці вони демонстрували певне поліпшення.

У березні рівень безробіття зріс майже у всіх сегментах ринку праці, досягнувши майже 17% серед осіб віком від 16 до 24 років. Загальний рівень безробіття зріс до 5,4% — найвищого показника за рік — і збільшився у 31 великому місті.

Однак група у віці від 25 до 29 років виділяється тим, що є більш вразливою до потенційного шоку від штучного інтелекту на ринку праці, пише Bloomberg.

Це група, яка включає нових учасників ринку праці, які переходять від навчання до роботи, традиційно була привабливою для роботодавців.

Агентство пише про тиск на молодих працівників," який наростав у Китаї з часу пандемії 2020 року і зараз посилюється системами на базі штучного інтелекту — особливо коли йдеться про перспективи на посади початкового рівня".

Якщо ситуація не зміниться, Китаю може бути важко уникнути зростання безробіття, оскільки країна значною мірою залежить від переробної промисловості — галузі, яка за останнє десятиліття стала набагато більш автоматизованою.

"Навіть у південному економічному центрі провінції Гуандун багато заводських робітників опинилися у скрутному становищі, оскільки трудомісткі сектори відстають від високотехнологічних підприємств за темпами зростання експорту", – говориться у повідомленні.

Промисловість, яка показала кращі результати в першому кварталі, є менш трудомісткою, ніж інші сектори економіки. На неї припадає близько 30% валового внутрішнього продукту Китаю, але лише 20% зайнятості.

Раніше видання Financial Times писало, що на тлі заяв влади Китаю про успішність передових технологій, ШІ, перемоги в глобальній торговельній війні та стрімке зростання ВВП у 5% на рік, підприємства через кризу не можуть розплатитися за борги та працюють на субсидіях від держави.

На тлі найшвидшого зростання витрат на сировину Китай знизив свій річний економічний прогноз до 4,5%-5% — це найменш амбітна мета Пекіну з 1991 року.

Раніше Бразилія внесла китайську компанію BYD до реєстру роботодавців, які піддавали працівників умовам, подібним до рабства, після скандалу 2024 року. Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.