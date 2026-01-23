Компанії-зомбі та безробіття: в економіці Китаю не все так добре – FT

Торговельний баланс Китаю в 2025 році перевищив 1.2 трлн доларів, але внутрішні підприємства через кризу не можуть розплатитися за борги та працюють на субсидіях від держави.

Про це повідомляє Financial Times.

У листопаді 2025 року через низький попит прибуток промислових підприємств знизився на 13% відносно листопада 2024 року. Компанії не можуть наймати нових працівників та підвищувати зарплати, а безробіття серед молоді 16-24 років зросло до 17% порівняно з 11% до пандемії.

Видання розповідає про китайську компанію Brilliance, що раніше була місцевим автомобільним гігантом, виробляючи широкий спектр товарів: від мікроавтобусів до "седанів". Зараз компанія не може сплатити свої борги без допомоги держави, частину її заводів знесли, а частину – реорганізували.

"Тут працювало від 700 до 800 робітників, а зараз їх менше 100", – сказав один із ветеранів компанії.

Це відбувається на тлі заяв влади Китаю про успішність передових технологій, ШІ, перемоги в глобальній торговельній війні та стрімке зростання ВВП у 5% на рік.

Утім, низький рівень інвестицій, спад на ринку нерухомості, а також інтервенційна політика Пекіна негативно впливають на розвиток промисловості країни.

Головний економіст французького інвестиційного банку Natixis Алісія Гарсія-Ерреро повідомляє, що такі "компанії-зомбі" займають понад 12% від усіх зареєстрованих у Китаї компаній, що майже вдвічі перевищує світовий показник.

Ларрі Ху, економіст з компанії Macquarie в Гонконзі вважає, що якщо рівень експорту надалі буде високим, то змін очікувати не варто: попит залишиться низьким, а безробіття продовжить зростати.

Нагадаємо:

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що економіка Китаю в 2025 році вийшла на запланований рівень зростання, назвавши минулий рік "надзвичайним".

Останні танкери із санкційною венесуельською нафтою, що прямують до Китаю, мають прибути в лютому 2026 року.