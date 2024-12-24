Китайських робітників знайшли в рабських умовах при будівництві заводу BYD у Бразилії

Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на місцеву прокуратуру.

За словами представників влади, робітників найняла в Китаї інша компанія та нелегально перевезла їх до Бразилії. Вони працювали понаднормово, перевищуючи дозволені законом Бразилії години, інколи без вихідних протягом семи днів поспіль.

Їх утримували у так званих "принизливих умовах" у місцях проживання, а також допускали інші порушення трудових прав.

Компанія BYD поки не надала коментарів на запит журналістів. Трудові органи не розголосили назви фірм, причетних до найму працівників.

У Бразилії поняття "умови, схожі на рабські", включає не лише примусову працю, але й експлуатацію через боргову залежність, принизливі умови праці, надмірні години роботи, що становлять ризик для здоров'я, або будь-яку роботу, яка порушує людську гідність.

За словами трудового інспектора Ліани Дурао, працівники мали отримувати дозвіл на вихід зі свого місця проживання, а у щонайменше 107 з них роботодавець відібрав паспорти. Вона також зазначила, що умови на робочому майданчику були небезпечними.