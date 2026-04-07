Бразилія внесла автогіганта Китаю до "реєстру рабовласників" після скандалу

Бразилія внесла китайську компанію BYD до реєстру роботодавців, які піддавали працівників умовам, подібним до рабства, після скандалу 2024 року, коли китайських робітників називали жертвами торгівлі людьми та контрактів із зловживаннями.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Список, опублікований міністерством праці Бразилії, створює для автовиробника додаткові репутаційні ризики на його найбільшому ринку після Китаю.

Це також позбавляє BYD можливості отримувати певні види кредитів у бразильських банках, але не впливає на роботу єдиного автозаводу компанії в країні, який ці працівники були найняті будувати.

Компанія Jinjiang Group, підрядник, якого BYD використовувала для найму 163 працівників, згаданих у скандалі, заперечує ці звинувачення. Раніше BYD заявляла, що не знала про жодні порушення до появи повідомлень у бразильських медіа наприкінці листопада.

Бразильські посадовці стверджують, що остаточна відповідальність за умови праці робітників лежить на BYD, оскільки компанія мала контролювати своїх підрядників

Нагадаємо:

У 2024 році бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.