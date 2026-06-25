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На лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 25 червня, 14:15
На лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла
На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла

За командою НЕК "Укренерго" застосовували екстрені відключення світла на лівому березі столиці.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

В НЕК "Укренерго уточнили, що причиною відключень стало технологічне порушення на одному з енергооб'єктів.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу", – додали у повідомленні.

ОНОВЛЕНО 0 14:15. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасували.

Нагадаємо:

У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.

Київ електроенергія

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На лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла
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