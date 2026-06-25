На лівому березі Києва скасували екстрені відключення світла
За командою НЕК "Укренерго" застосовували екстрені відключення світла на лівому березі столиці.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
В НЕК "Укренерго уточнили, що причиною відключень стало технологічне порушення на одному з енергооб'єктів.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті.
"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу", – додали у повідомленні.
ОНОВЛЕНО 0 14:15. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що екстрені відключення скасували.
Нагадаємо:
У літній період за умови утримання високої температури на період від тижня та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі, в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.