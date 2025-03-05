У київських ТРЦ покращились показники щодо оренди
Вакантність київських торгових центрів склала 13% у 2024 році на відміну від 16,3% у 2023 році, а орендні ставки наближаються до довоєнних.
Про це повідомили в Українській торгівельній гільдії.
Найвища вакантність у 2024 році була характерна для регіонального (15,1%) та окружного (15,2%) форматів та сконцентрована переважно у чотирьох об’єктах: Blockbuster mall, "Мармелад", Promenada Center і Art Mall.
Типові ставки оренди у торгових центрах України поступово наближаються до довоєнних показників.
Середні ставки оренди для магазинів торгової галереї площею 50-200 кв. м у грудні 2024 року становили $22,1/кв. м. У грудні 2021 року вони були $22,8/кв. м, у 2022-му впали до $18,7.
У грудні 2024 року фіксовані орендні місячні ставки за кв. м без урахування відсотків від роздрібного товарообігу, ПДВ та експлуатаційних платежів у торгових центрах столиці становили:
- для кіосків площею 1-10 кв. м - від $70 до $250;
- для ресторанів та кафе $1-15;
- для дитячих розважальних центрів $1-6;
- для кінотеатрів $1-4;
- для універмагів одягу площею 600-1500 кв. м від $1 до $18;
- для галереї моди площею 100-200 кв. м від $1-$32;
- для супермаркетів електроніки від $1 до $8;
- для продуктових супермаркетів від $1 до $15.
Нагадаємо:
У серпні 2024 року повідомлялося, що вакантність торговельно-розважальних центрів у Києві скоротилася до 15,2% на кінець першого півріччя 2024 року.