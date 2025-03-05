В киевских ТРЦ улучшились показатели по аренде
Вакантность киевских торговых центров составила 13% в 2024 году в отличие от 16,3% в 2023 году, а арендные ставки приближаются к довоенным.
Об этом сообщили в Украинской торговой гильдии.
Самая высокая вакантность в 2024 году была характерна для регионального (15,1%) и окружного (15,2%) форматов и сконцентрирована преимущественно в четырех объектах: Blockbuster mall, "Мармелад", Promenada Center и Art Mall.
Типовые ставки аренды в торговых центрах Украины постепенно приближаются к довоенным показателям.
Средние ставки аренды для магазинов торговой галереи площадью 50-200 кв. м в декабре 2024 года составляли $22,1/кв. м. В декабре 2021 года они были $22,8/кв. м, в 2022-м упали до $18,7.
В декабре 2024 года фиксированные арендные месячные ставки за кв. м без учета процентов от розничного товарооборота, НДС и эксплуатационных платежей в торговых центрах столицы составляли:
- для киосков площадью 1-10 кв. м - от $70 до $250;
- для ресторанов и кафе $1-15;
- для детских развлекательных центров $1-6;
- для кинотеатров $1-4;
- для универмагов одежды площадью 600-1500 кв. м от $1 до $18;
- для галереи моды площадью 100-200 кв. м от $1-$32;
- для супермаркетов электроники от $1 до $8;
- для продуктовых супермаркетов от $1 до $15.
Напомним:
В августе 2024 года сообщалось, что вакантность торгово-развлекательных центров в Киеве сократилась до 15,2% на конец первого полугодия 2024 года.