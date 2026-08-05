Металургійна компанія Ferrexpo призупинила діяльність в Україні через блокаду портів

Компанія Ferrexpo призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії на Лондонській біржі.

"Постійна загроза нападів в українських портах та навколо них суттєво обмежила логістичні маршрути експорту Групи в Чорному морі.

Через це, а також для збереження позиції обігового капіталу, компанія вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні", – йдеться у повідомленні.

Відновлення виробництва залежить, серед іншого, від вливання додаткового обігового капіталу. Наразі група може постачати продукцію європейським клієнтам з наявних запасів.

За відсутності додаткового фінансування Ferrexpo очікує, що її чистих доступних грошових ресурсів буде достатньо до середини вересня 2026 року.

Нагадаємо:

Компанія Ferrexpo планувала призупинити роботу Полтавського ГЗК з 3 серпня через дефіцит обігових коштів і зупинку морського експорту.