Металургійна компанія Ferrexpo призупинила діяльність в Україні через блокаду портів
Компанія Ferrexpo призупинила виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії на Лондонській біржі.
"Постійна загроза нападів в українських портах та навколо них суттєво обмежила логістичні маршрути експорту Групи в Чорному морі.
Через це, а також для збереження позиції обігового капіталу, компанія вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні", – йдеться у повідомленні.
Відновлення виробництва залежить, серед іншого, від вливання додаткового обігового капіталу. Наразі група може постачати продукцію європейським клієнтам з наявних запасів.
За відсутності додаткового фінансування Ferrexpo очікує, що її чистих доступних грошових ресурсів буде достатньо до середини вересня 2026 року.
Нагадаємо:
Компанія Ferrexpo планувала призупинити роботу Полтавського ГЗК з 3 серпня через дефіцит обігових коштів і зупинку морського експорту.