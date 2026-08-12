Дрони зупинили зерновий термінал РФ у Новоросійську

Російський зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після нічної атаки дронів. Власник об'єкта підтвердив пошкодження.

Про це пише агентство Reuters.

"Термінал призупинив роботу, наразі оцінюються завдані збитки", – повідомило галузеве джерело агентства.

Власник термінала Demetra Holding також підтвердив пошкодження, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.

Через порт Новоросійська проходить до третини російського експорту зерна.

Нагадаємо:

Українські удари у Азовському морі паралізували експорт російського зерна: прогнозується, що у липні російські експортери вивезуть за кордон 1,5 млн тонн пшениці — на третину менше, ніж у тому ж місяці роком раніше (2,1 млн тонн), і вдвічі нижче середнього показника за останні 5 років (3,1 млн тонн).