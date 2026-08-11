Перевезення зерна на Дунаї продовжує дорожчати, але повільніше

На тлі блокування українського морського експорту Росією, ставки фрахту на перевезення зерна з дунайських портів продовжують зростати, але темпи подорожчання сповільнилися.

Про це пише Latifundist.com.

Ставки фрахту на перевезення зерна костерами (річковим суднами з обмеженим райном плавання) з українських дунайських портів продовжують зростати, хоча темпи подорожчання сповільнилися, зазначили у компанії ASAP Agri

За інформацією аналітиків, загальна ситуація на українському фрахтовому ринку залишається складною через триваючі атаки на судна, що прямують до портів Великої Одеси.

Кількість вантажних партій для суден класу хендісайз і більших суттєво скоротилася, а судновласників, готових виконувати такі рейси, майже немає.

"Водночас сегмент перевезень костерами з українського Дунаю залишається активним. Хоча більшість вантажних пропозицій поки не є підтвердженими, тоннаж для перевезень вдається знаходити, а рейси продовжують виконуватися", – говориться у повідомленні.

За оцінками фрахтового відділу Atria Brokers, вартість перевезення 6 тис. т кукурудзи з українських дунайських портів до Єгипту наразі становить 66–68 $/т, що приблизно на 1 $/т більше, ніж тижнем раніше.

Варто нагадати, що наприкінці липня ставки фрахту коастерів з українських дунайських портів на більшості напрямків зросли приблизно на $10/т порівняно зі ставками на початку липня. На маршрутах до середземноморських портів Єгипту подорожчання сягнуло майже $20/т.

Фрахт партії кукурудзи обсягом 6 тис. т з українського Дунаю до східного узбережжя Італії наприкінці липня оцінювали у $50/т – на $7/т вище за попередній рівень.

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Нагадаємо:

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.