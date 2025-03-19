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Німецька компанія Vollert планує збудувати в Харкові завод з виробництва залізобетонних конструкцій

Альона Кириченко — 19 березня, 19:15
Німецька компанія Vollert планує збудувати в Харкові завод з виробництва залізобетонних конструкцій
Сайт компанії Vollert

Німецький промисловий консорціум на чолі з Vollert Anlagenbau GmbH планує побудувати в Харкові завод із виробництва збірних залізобетонних конструкцій.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на повідомлення компанії.

Зазначається, що інвестиції в будівництво – понад 5 мільярдів гривень.

Підприємство стане найбільшим у Європі, з потужністю 450 тисяч кв. м на рік. Мета його роботи - будівництво 1 млн кв. м будівництва на рік.

Як пише видання, найближчим часом заплановані переговори з мером Харкова Ігорем Тереховим щодо цього проекту.

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Німецька компанія Vollert планує збудувати в Харкові завод з виробництва залізобетонних конструкцій
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