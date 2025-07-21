У Харкові замінили понад півтора кілометри каналізаційних труб

Комплекс "Харківводовідведення" з початку року вже оновив понад півтора кілометра каналізаційних трубопроводів

Про це з посиланням на Харківську міську раду повідомляє "Думка".

"Як повідомив директор комплексу Ігор Вороненко, настільки масштабна реконструкція колекторів в Україні проводиться вперше. За його словами, більшість тунельних колекторів у Харкові було збудовано ще в 1970-х роках, і вони не витримують сучасних навантажень та підземних коливань, спричинених вибухами", – говориться у повідомленні.

"Роботи тривають у кількох районах міста – Індустріальному, Салтівському та Основ’янському.

"Модернізація ділянок водовідведення потребує численних інженерних і технічних, часто нестандартних, рішень. Наприклад, система стоків в Індустріальному районі проходить на глибині 13–15 метрів, і навіть із використанням спецтехніки земляні роботи виконувати надзвичайно складно", – розповів Вороненко.

Попри складні умови, під час реконструкції було організовано тимчасове перекачування стоків, тож харків’яни не відчули жодних незручностей. Наразі аналогічні роботи тривають і на інших ділянках.

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