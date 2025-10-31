У Харкові виявили незаконну платну стоянку: працювала понад два роки

У Харкові місцевого мешканця підозрюють у самовільному зайнятті міської землі, де він незаконно організував стоянку і з 2023 року отримував плату від автовласників.

Про це пише видання "Думка".

За даними поліції, у Немишлянському районі Харкова поліцейські викрили 41-річного чоловіка, який самовільно зайняв землю громади та перетворив її на платну стоянку, говориться у повідомленні.

"За даними слідства, харків'янин без будь-яких дозвільних документів захопив земельну ділянку площею понад 0,4 га, що належить територіальній громаді міста. Він встановив паркан по периметру ділянки та облаштував її під стоянку для легкових і вантажних автомобілів", – розповідає видання.

Незаконна діяльність тривала з травня 2023 року до кінця червня 2025-го. Унаслідок дій чоловіка громаді Харкова завдано значних збитків.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру статтею Кримінального кодексу України про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до чотирьох років.

