СБУ відібрала у власників з РФ майже 100 гектарів землі біля Києва
Служба безпеки України викрила 176 громадян Російської Федерації, які незаконно володіли сільськогосподарськими ділянками на Київщині загальною площею майже 100 гектарів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Земельні ділянки були передані у власність громадян РФ ще до початку повномасштабної війни, переважно внаслідок спадкування. Однак згідно з українським законодавством, іноземці не мають права володіти землями сільськогосподарського призначення. У таких випадках ділянки підлягають відчуженню на користь держави.
Оскільки це не було зроблено добровільно, Служба безпеки спільно з Київською обласною прокуратурою провела перевірку реєстрів Держгеокадастру. У результаті цієї роботи права власності громадян Росії були припинені, а самі ділянки передано у державну власність.
Наразі конфісковані землі офіційно взято на облік управлінням Держгеокадастру.
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